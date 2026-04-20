مدرب اتحاد العاصمة: تأهلنا لمواجهة الزمالك بعد معركة مؤسفة في المغرب

أكد السنغالي لامين ندياي، المدير الفني لاتحاد العاصمة الجزائري أن فريقه عانى كثيرًا في التأهل لمواجهة الزمالك بنهائي كأس الكونفدرالية.

انتزع الفريق الجزائري بطاقة التأهل بعد التعادل 1-1 خارج أرضه أمام أولمبيك آسفي بعد أحداث شغب وتجاوزات، بعد اقتحام جماهير الفريق المغربي أرض الملعب أثناء عمليات الإحماء، لينسحب الفريق الجزائري، ويتسبب ذلك في تأخير المباراة عن موعدها الأصلي لأكثر من ساعة.

وقال نداي عقب المباراة "لقد كانت معركة بالفعل، وكانت الأجواء صعبة وثقيلة، فالتوقفات أثرت سلبًا على اللاعبين، وكانت مؤسفة، ولكن طالبت اللاعبين بضرورة التركيز فقط في المباراة".

أضاف المدرب السنغالي عبر قناة بي إن سبورتس "لقد تأهلنا عن جدارة واستحقاق، والفضل يعود للاعبين، قدموا أداءً مميزًا، ولعبنا بشكل جيد ومتوازن، وكان بإمكاننا تحقيق الفوز".

واصل "التأهل للمباراة النهائية إنجاز مهم لهذا النادي ولاعبيه وجماهيره".

وبسؤاله عن مواجهة الزمالك في النهائي، اكتفى لامين نداي بالقول "كل شيء سيكون على ما يرام في النهائي، وسنحاول الاستعداد للمباراتين بأفضل طريقة ممكنة".

ويلتقي فريقا الزمالك واتحاد العاصمة ذهابًا في الجزائر وإيابًا في القاهرة يومي 9 و16 مايو المقبل.

ويتطلع الزمالك للفوز باللقب القاري للمرة الثالثة بعد عامي 2019 و2024، بينما يتطلع منافسه الجزائري لتحقيق لقبه الثاني بعد تتويج أول في 2023.