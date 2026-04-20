ترامب: الاتفاق النووي الذي نتفاوض عليه مع إيران سيكون أفضل من اتفاق 2015

حدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، شرطًا لرفع الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على موانئ إيران.

وشدد ترامب على أنه لن يتم رفع الحصار إلا في حال التوصل إلى اتفاق مع طهران.

وقال، في منشور عبر منصة تروث سوشال، إن الحصار "لن نرفعه ما لم يتم التوصل إلى اتفاق، وهو يدمّر إيران بالكامل، إذ تخسر 500 مليون دولار يوميًا، وهو رقم لا يمكن تحمّله حتى على المدى القصير".

وأعرب الرئيس الأمريكي عن اعتقاده بأن الاتفاق النووي الجاري التفاوض عليه سيكون أفضل بكثير من اتفاق عام 2015، المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة.

وأضاف ترامب أن الاتفاق المرتقب "سيكون أفضل بكثير" من الاتفاق السابق، الذي سبق أن انتقده بشدة.

وخلال ولايته الأولى، قرر ترامب في عام 2018 انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، واصفًا إياه بأنه "أسوأ اتفاق على الإطلاق".

وأكد أنه لا يتعرض لأي ضغوط، مشيرًا إلى أن التوصل إلى اتفاق قد يحدث في وقت قريب نسبيًا.