سعر النفط يتجاوز 125 دولارا للبرميل مع تصاعد المخاوف من اتساع حرب إيران

ارتفع سعر خام برنت، الوسيط القياسي العالمي، إلى أكثر من 125 دولارا للبرميل، مع تصاعد المخاوف من احتمال توسع الحرب مع إيران.

وزاد خام برنت ، تسليم يونيو، بنسبة 2ر6% ليصل إلى 36ر125 دولار للبرميل في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس. كما صعد خام برنت في عقود تسليم يوليو بنسبة 1ر3% ليصل إلى 85ر113 دولار للبرميل.

وفي الوقت نفسه، ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط القياسي للنفط الأمريكي بنسبة 3ر2% إلى 38ر109 دولارا للبرميل.

كان سعر برنت قبل اندلاع الحرب أواخر فبراير، في حدود 70 دولارا للبرميل.

ويأتي ذلك في حين تستمر حالة الغموض الشديد بشأن مصير الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، التي وصلت إلى أسبوعها التاسع، في ظل استمرار حصار الولايات المتحدة للموانئ الإيرانية وإغلاق إيران لمضيق هرمز على الخليج العربي، مما يدفع أسعار النفط إلى الارتفاع.

وذكرت تقارير إخبارية أن الرئيس الأمركي دونالد ترامب يدرس شن هجوم قوي وسريع على إيران، وهو ما يبدد الآمال في نهاية سريعة للحرب.

وكتب وارن باترسون وإيوا مانثي، المحللان الاقتصاديان في بنك آي.إن.جي، في مذكرة بحثية لعملاء البنك: "انهيار المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، بالإضافة إلى رفض الرئيس ترامب، بحسب التقارير، مقترح إيران بإعادة فتح مضيق هرمز، مقابل رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية، أفقد السوق الأمل في أي استئناف سريع لتدفقات النفط".

وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية وأسعار الأسهم في آسيا عقب أداء ضعيف في وول ستريت أمس أمس.

وخسر مؤشر نيكاي 225 الرئيسي لبورصة طوكيو للأوراق المالية 6ر1% من قيمته إلى 07ر58967 نقطة، وانخفض مؤشر كوسبي في بورصة كوريا الجنوبية بنسبة 1ر1% إلى 51ر6615 نقطة. كما تراجع مؤشر هانج سينج في بورصة هونج كونج بنسبة 3ر1% إلى 50ر25772 نقطة، بينما ارتفع مؤشر شنغهاي المجمع للأسهم الصينية 1ر0% ليصل إلى 99ر41099 نقطة.