وزيرا خارجية أرمينيا وفرنسا يبحثان تعزيز الشراكة وتوسيع التعاون مع الاتحاد الأوروبي

التقى وزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان، نظيره الفرنسي جان نويل باروت في باريس، حيث بحثا علاقات الشراكة بين البلدين، وتوسيع التعاون مع الاتحاد الأوروبي.

وذكرت وزارة الخارجية الأرمينية- في بيان أوردته وكالة أنباء /أرمنبريس/ الرسمية- أن الجانبين بحثا أيضا سُبل تعميق الشراكة الاستراتيجية بين أرمينيا وفرنسا، كما سلطا الضوء على افتتاح مقر البعثة الدبلوماسية الأرمينية الجديد في باريس.

وأشار البيان أيضًا إلى أن الجانبين ناقشا الخطوات الرامية إلى تطوير مستوى التعاون الثنائي بين البلدين، وأكدا أهمية زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المقبلة إلى يريفان.

كما تطرق الوزيران، في حديثهما، إلى برامج التعاون المشترك في القطاعات الرئيسية، والقضايا المتعلقة بتوسيع الشراكة بين أرمينيا والاتحاد الأوروبي والإصلاحات الديمقراطية في أرمينيا.

كما تبادلا وجهات النظر بشأن التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، بحسب البيان.