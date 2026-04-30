بوتين: روسيا مستعدة لتعزيز التعاون النووي والدفع نحو عالم خالٍ من الأسلحة النووية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن بلاده مستعدة لتعزيز التعاون الدولي في مجال الطاقة النووية السلمية؛ باعتبارها من الدول الرائدة في هذا القطاع.

وقال بوتين- في كلمة أمام مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، أوردتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم الأربعاء، إن موسكو على استعداد لمواصلة تطوير تعاون بنّاء مع جميع الدول الأطراف المهتمة في المعاهدة.

وأشار إلى أن الأوضاع الدولية الراهنة، التي تتسم بتحديات متزايدة، تستدعي تكثيف الجهود متعددة الأطراف لتهيئة الظروف اللازمة لإحراز تقدم نحو بناء عالم خالٍ من الأسلحة النووية.

وشدد بوتين على أن جميع الدول الملتزمة بتعهداتها بموجب المعاهدة لها الحق في تطوير واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية دون قيود.

وأعرب الرئيس الروسي عن تطلعه إلى أن يسهم المؤتمر في تعزيز نظام عدم الانتشار النووي، بما يدعم السلام والأمن والاستقرار على المستوى الدولي.