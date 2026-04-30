حاملة الطائرات جيرالد فورد و3 مدمرات أمريكية تغادر الشرق الأوسط

قال مسئولان أمريكيان لشبكة "إيه بي سي" الإخبارية إن حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد آر فورد والمدمرات ماهان ووينستون إس تشرشل وباينبريدج، التي تشكل مجموعة الهجوم التابعة لها، ستغادر الشرق الأوسط عائدة إلى الولايات المتحدة.

وتخوض حاملة الطائرات جيرالد آر فورد حاليا أطول مهمة انتشار لحاملة طائرات أمريكية منذ حرب فيتنام.

فبعد انتشارها الأول في أوروبا، تم إرسالها إلى منطقة البحر الكاريبي، ثم عادت إلى البحر المتوسط مع بداية العمليات القتالية ضد إيران، قبل أن تدخل البحر الأحمر مرتين.

ووفقا لأحد المسئولين، من المتوقع أن تعود الحاملة إلى مينائها الرئيسي في مدينة نورفولك بولاية فرجينيا خلال الأسابيع المقبلة.

وتتواجد جيرالد آر فورد حاليا ضمن نطاق مسئولية القيادة المركزية الأمريكية، إلى جانب حاملتي طائرات أخريين هما أبراهام لينكولن وجورج إتش دبليو بوش.

وتعد هذه المرة الأولى منذ عام 2003 التي توجد فيها ثلاث حاملات طائرات أمريكية في المنطقة في الوقت نفسه.

وفي سياق منفصل، أفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سيتلقى اليوم الخميس، إحاطة بشأن خطط جديدة لعمل عسكري محتمل ضد إيران، يقدمها قائد القيادة المركزية الأمريكية الأميرال براد كوبر.

وتشير هذه الإحاطة إلى أن ترامب يدرس بجدية استئناف عمليات قتالية واسعة، سواء بهدف كسر الجمود في المفاوضات أو توجيه ضربة نهائية قبل إنهاء الحرب.

وكشفت مصادر أن القيادة المركزية أعدت خطة لتنفيذ موجة ضربات "قصيرة وقوية" ضد إيران، من المرجح أن تشمل أهدافا تتعلق بالبنية التحتية، في محاولة لكسر حالة الجمود التفاوضي.

ويأمل المسئولون أن تدفع هذه الضربات إيران إلى العودة إلى طاولة المفاوضات مع إظهار قدر أكبر من المرونة بشأن الملف النووي.

ومن بين الخطط الأخرى المتوقع عرضها على ترامب، خطة تركز على السيطرة على جزء من مضيق هرمز لإعادة فتحه أمام حركة الشحن التجاري، وقد تتضمن هذه العملية استخدام قوات برية.

كما تشمل الخيارات المطروحة، والتي نوقشت سابقا وقد تُطرح خلال الإحاطة، تنفيذ عملية لقوات خاصة لتأمين مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب.