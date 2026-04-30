أمريكا: المتهم بمحاولة قتل ترامب يوافق على البقاء قيد الاحتجاز بانتظار محاكمته

وافق المتهم بمحاولة اقتحام حفل عشاء جمعية مراسلي البيت الأبيض وهو مسلح بأسلحة نارية وسكاكين، ومحاولة قتل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على البقاء قيد الاحتجاز بانتظار محاكمته.

ولم يدلِ كول توماس ألين بأي أقوال خلال مثوله لفترة وجيزة أمام القاضية الأمريكية موكسيلا أوبادهيايا.

وأفادت جهة الادعاء بأن ألين خطط لهجومه طوال أسابيع، وتتبع تحركات ترامب عبر الإنترنت قبل أن يتجاوز مسرعا جهاز كشف المعادن في فندق واشنطن هيلتون ليلة السبت الماضي وهو يحمل بندقية، متسببا في تعطيل أحد أبرز الفعاليات السنوية في العاصمة الأمريكية.

وقال مسئولون إن ألين أُصيب خلال الهجوم، لكن لم يتم إطلاق النار عليه، كما أُصيب أحد عناصر جهاز الخدمة السرية بطلق ناري، إلا أنه كان يرتدي سترة واقية من الرصاص ونجا من الحادث.

وذكر المدعون إنهم يعتقدون أن ألين أطلق طلقة واحدة على الأقل من بندقيته، وأن أحد عناصر جهاز الخدمة السرية أطلق خمس طلقات.

ولم يؤكد المدعون علنا ما إذا كانت الرصاصة التي أطلقها ألين هي التي أصابت السترة الواقية التي كان يرتديها العنصر الأمني.

وفي رسالة إلى جهة الادعاء أمس الأربعاء، قال محامو ألين إن بعض أقوال المدعي العام بالإنابة تود بلانش "تشير إلى أن أدلة المقذوفات التي تم انتشالها من موقع الحادث لا تتسق مع بعض جوانب رواية الحكومة، ومع الأدلة التي جمعتها الحكومة والإفادات التي أدلى بها الشهود، أو مع كليهما معا".

وردا على ذلك، قالت وزارة العدل إن الأدلة تظهر أن ألين أطلق طلقة واحدة على الأقل من بندقيته باتجاه أحد عناصر جهاز الخدمة السرية.



