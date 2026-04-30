الصين تدعو الولايات المتحدة للحفاظ على استقرار العلاقات الثنائية

دعا وزير الخارجية الصيني وانج يي، الولايات المتحدة الخميس، إلى "الحفاظ على استقرار العلاقات الثنائية" بين البلدين، وذلك خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي، ماركو روبيو، وفق ما أفادت بكين.

وقال بيان لوزارة الخارجية الصينية إن وانج أبلغ روبيو خلال المكالمة، التي جاءت قبل أسبوعين من زيارة مرتقبة للرئيس دونالد ترامب إلى الصين، أن قضية تايوان تعد "أكبر عامل خطر" في العلاقات بين البلدين، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي.

كانت زيارة ترامب للصين مقررة في نهاية مارس، لكنها تأجلت إلى منتصف مايو بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.



