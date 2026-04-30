تليفزيون ميانمار: نقل الزعيمة السابقة سو كي من السجن إلى مقر للإقامة الجبرية

أعلن تليفزيون الدولة في ميانمار، مساء اليوم الخميس، أنه تم نقل الزعيمة السابقة المعتقلة أونج سان سو كي من السجن إلى مقر للإقامة الجبرية.

وتم بث الخبر أيضا في رسالة نصية قصيرة أرسلها فريق الإعلام العسكري الرسمي إلى الصحفيين.

ورافق الإعلان صورة للزعيمة السابقة (80 عاما)، ظهرت فيها جالسة على مقعد خشبي، مرتدية تنورة وبلوزة بيضاء تقليدية.

وتظهر الصورة سو كي جالسة خلف طاولة منخفضة، تواجه رجلين لم يتم الكشف عن هويتهما؛ أحدهما يرتدي زيا شرطيا، والآخر يرتدي زيا مختلفا.

وتخضع سو كي للاحتجاز منذ أول فبراير عام 2021، عندما استولى الجيش على السلطة وأطاح بحكومتها المنتخبة.

ولم تظهر سو كي بشكل علني منذ ذلك الحين، ونُشرت آخر صورة رسمية لها في الرابع والعشرين من مايو عام 2021، وهي داخل قاعة محكمة.

وصدر حكم ضدها في أواخر عام 2022 بالسجن لمدة 33 عاما بتهم متعددة، يرى أنصارها ومنظمات حقوق الإنسان أنها مجرد محاولات لتشويه سمعتها، وإضفاء الشرعية على الانقلاب العسكري الذي أطاح بها، ومنعها أيضا من العودة إلى العمل السياسي.

وجاء في الرسالة التي أعلنت نقلها من السجن الرئيسي في العاصمة نايبيداو إلى مقر الإقامة الجبرية، أن هذه الخطوة جاءت "للاحتفال بيوم بوذا، ولإظهار الاهتمام الإنساني، وإظهار رأفة الدولة".

ولم يحدد البيان موقعها الدقيق، ولكن الرسالة أوضحت أنه وفقا لقانون تحديد مكان تنفيذ العقوبة، فإنها "ستقضي الآن ما تبقى من مدة عقوبتها في منزل معين يتم تحديده بدلا من السجن".