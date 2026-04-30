البحرية الإسرائيلية تعترض قافلة مساعدات كانت متجهة إلى غزة

قالت تقارير إعلامية ومنظمو قافلة مساعدات دولية كانت متجهة إلى قطاع غزة إن البحرية الإسرائيلية أطلقت عملية ضد القافلة، حيث اقتربت سفن عسكرية من الأسطول وأصدرت أوامر لمن على متنه.

وقالت المجموعة التي تطلق على نفسها اسم "أسطول الصمود العالمي" في منشور على منصة إكس في وقت متأخر من الأربعاء، إن زوارق سريعة إسرائيلية اقتربت من السفن، وأشارت بأشعة ليزر وبنادق نصف آلية تجاه المشاركين، وأمرت الموجودين بالتجمع عند مقدمة السفن ووضع وهم على أيديهم وركبهم.

وأضافت المجموعة أن الاتصالات تم تشويشها، وأنها أرسلت نداء استغاثة.

وانطلقت عشرات السفن التي تقل ناشطين من دول عدة من صقلية يوم الأحد باتجاه قطاع غزة، فيما وصفه المنظمون بأنه أكبر أسطول حتى الآن يحاول الوصول إلى القطاع.

ويهدف الناشطون إلى كسر الحصار البحري الإسرائيلي على غزة المفروض منذ عام 2007 ، وإيصال مساعدات إنسانية إلى القطاع، كما يسعون إلى الدفع نحو إنشاء ممر إنساني دائم.

وأحبطت إسرائيل في السابق محاولات مماثلة لكسر الحصار، ففي محاولة سابقة العام الماضي، صعدت قوات خاصة إسرائيلية على متن قوارب شراعية ومحركات خاصة كانت تشكل الأسطول ومنعتها من الوصول إلى غزة.

ولم يعلق الجيش الإسرائيلي على التقارير الأخيرة بشكل فوري.

ونقل صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلي عبر موقعها الإلكتروني عن مسؤول إسرائيلي قوله إن السلطات قررت اعتراض الأسطول في المياه الدولية قبل وصوله إلى السواحل الإسرائيلية، بسبب حجمه، وأن العملية تجري غرب جزيرة كريت اليونانية.