البنتاجون يعلن مقتل 13 عسكريا وإصابة 415 خلال الحرب ضد إيران

كشفت بيانات لوزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون" عن مقتل 13 عسكريًا أمريكيًا وإصابة 415 آخرين خلال الحرب ضد إيران.

وأظهرت التحديثات التي طرأت على قاعدة بيانات الخسائر العسكرية لدى البنتاجون أن هذه الأرقام تعود إلى خسائر واشنطن خلال عملية "الغضب الملحمي" الموجهة ضد إيران.

وبحسب آخر تحديث، فإن الهجمات التي بدأت في 28 فبراير الماضي، أسفرت حتى الآن عن مقتل 13 عسكريًا وإصابة 415 آخرين.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 فبراير الماضي، خلّفت أكثر من 3 آلاف قتيل، قبل أن تعلن واشنطن وطهران في 8 أبريل الجاري، هدنة لأسبوعين بوساطة باكستانية، على أمل إبرام اتفاق ينهي الحرب.

والأحد، أفاد مسؤولون في الحكومة الباكستانية للأناضول، بهبوط طائرتين في العاصمة إسلام آباد تقلان "الوفد التمهيدي" قادما من واشنطن للمشاركة في الجولة الثانية من المفاوضات المرتقبة الثلاثاء.

ومؤخرا، صرح ترامب، بأنه قد يزور إسلام آباد لتوقيع الاتفاق في حال التوصل إليه، قائلا: "باكستان بلد رائع. إذا تم توقيع الاتفاق في إسلام آباد، فقد أذهب".



