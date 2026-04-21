البيت الأبيض يعلن استقالة وزيرة العمل

- البيت الأبيض قال إنها ستتولى وظيفة في القطاع الخاص

أعلن البيت الأبيض، مساء الاثنين، أن وزيرة العمل الأمريكية لوري تشافيز ديريمير استقالت من منصبها، وأن نائبها سيتولى المنصب بالإنابة.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن ستيفن تشيونغ مدير الاتصالات بالبيت الأبيض، قوله في بيان، إن وزيرة العمل لوري تشافيز ديريمير أعلنت أنها ستتنحى عن منصبها في إدارة ترامب لتتولى وظيفة في القطاع الخاص.

وأضاف "ستغادر وزيرة العمل لوري تشافيز-ديريمير الإدارة لتتولى منصباً في القطاع الخاص. لقد قامت بعمل رائع في منصبها من خلال حماية العمال الأمريكيين، وسن ممارسات عمل عادلة، ومساعدة الأمريكيين على اكتساب مهارات إضافية لتحسين حياتهم".

وأوضح تشيونغ أن نائبها كيث سوندرلينغ سيتولى منصب القائم بأعمال وزير العمل.

ولم يتضح موعد سريان قرار رحيل وزيرة العمل الأمريكية.