نائب وزير الخارجية اليمني: إذا قررت صنعاء إغلاق باب المندب فإن كل الإنس والجن سيكونون عاجزين عن فتحه

قال نائب وزير الخارجية اليمني، حسين العزي، "إذا قررت صنعاء إغلاق باب المندب فإن كل الإنس والجن سيكونون عاجزين تماما عن فتحه".

وکتب "حسين العزي"، في منشور على حسابه بمنصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "قدرة صنعاء على فرض إغلاق للمضيق لا يمكن تجاوزه"، مطالبا الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي بتغيير سياساتهما تجاه القضايا اليمنية والإقليمية.

وأضاف، أنه "من الأفضل لترامب والعالم المتواطئ الإنهاء الفوري لكل الممارسات والسياسات المعيقة للسلام وإظهار الاحترام المطلوب لحقوق شعبهم وأمتهم".

وهدد اليمن بإغلاق مضيق باب المندب بشكل كامل أمام الملاحة الدولية، بسبب السياسات الأمريكية "المعيقة للسلام" في المنطقة.