احتجاج إسرائيليين في أكبر مدينة حدودية مع لبنان على وقف إطلاق النار

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن سكان أكبر مدينة إسرائيلية تقع على الحدود الشمالية مع لبنان، بدأوا اليوم الأحد إضرابا، احتجاجا على وقف إطلاق النار المتعلق بالصراع مع عناصر حزب الله المدعومة من جانب إيران هناك.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية العامة "كان" أنه قد تم إغلاق مجلس مدينة كريات شمونة والنظام التعليمي فيها.

ويشار إلى أن أسبوع العمل يبدأ في إسرائيل يوم الأحد من كل أسبوع.

كما يعتزم ممثلون عن المدينة تنظيم احتجاجات في القدس.

ومثل غيرهم من سكان شمال إسرائيل، يطالب ممثلو المدينة بنزع سلاح حزب الله بالكامل، وتحسين الحماية الصاروخية للمدينة الحدودية.

ويتهم منتقدون رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالسماح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفرض وقف إطلاق النار في لبنان عليه. وكان نتنياهو قد وعد مرارا بتحقيق نصر حاسم على حزب الله.

من جانبه، قال رئيس بلدية كريات شمونة، أفيخاي شتيرن، في بيان له "إنه ليس نصرا كاملا، بل هو تخلي عن سكان الشمال!".

ودخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان حيز التنفيذ أمس الأول الجمعة. ولا تعد الحكومة اللبنانية وجيشها طرفا في الصراع بين حزب الله وإسرائيل.