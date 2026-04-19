مسئول قضائي إيراني: نعمل على إعداد ملفات جرائم العدو الأمريكي والصهيوني تمهيدا لمقاضاته

صرح رئيس مركز المحامين والخبراء الرسميين ومستشاري شؤون الأسرة التابع للسلطة القضائية الإيرانية، حسن عبدلیان‌بور، بأن "جرائم العدو الأمريكي والصهيوني ضد الشعب الإيراني هي مصداق لجرائم الحرب"، مؤكدا ضرورة التغطية الإعلامية لهذه الجرائم لإطلاع الرأي العام العالمي عليها، و"نعد وثائق جرائم الحرب التي ارتكبها العدو لتقديمها للمحاكمة".

وأفادت "إرنا" نقلا عن السلطة القضائية، تفقد عبدليان بور إحدى المناطق المتضررة في العاصمة طهران لمعاينة آثار جرائم العدو المعتدي، وصرح قائلا: "لن نتوقف عن العمل حتى جر المعتدين إلى طاولة المحاكمة، ونحن نؤمن بأن العدالة الحقيقية ستتحقق في المحكمة الإلهية، وأن يد القدرة الإلهية ستجر الأعداء إلى الذل والهوان".

وقال عبدليان بور: "نحن نقوم، في حدود قدراتنا ونطاق مهامنا، بتوثيق وتقدير الخسائر، ونعد وثائق جرائم الحرب التي ارتكبها العدو لتقديمها للمحاكمة".

وأضاف: "بناء على الواجب القانوني والإنساني الملقى على عاتق مجموعتنا لإجراء التقييم الفني والخبراتي لخسائر الحرب المفروضة الأخيرة، فإننا نواجه مشاهد مؤلمة لا يمكن وصفها إلا بأنها إبادة جماعية لشعب بريء".

وتابع: "إن العدو المجرم استهدف المدنيين بشكل متعمد دون مراعاة لأي قيود في الهجمات العسكرية، واليوم نرى سكان حي بأكمله تعرضوا لهجوم جماعي، حيث استشهد الكثير منهم، وفقد أكثر من 900 شخص في زقاق واحد منازلهم وأصبحوا مشردين".

وخلال تواجده في موقع "استشهاد 12 فردا من عائلة واحدة إثر هجوم العدو الأمريكي الصهيوني"، وهو الموقع الذي يعرف اليوم بـ"موقع شهداء العقار رقم 12"، أعرب عبدليان بور عن تعاطفه مع الناجي الوحيد من هذه العائلة، مضيفا: "مجموعتنا جاهزة بكل قواها في مجالات المحاماة والخبرة الفنية والاستشارات النفسية لتقديم الخدمات لعوائل الشهداء والمتضررين؛ ولكن هذه الجرائم، إلى جانب التوثيق القانوني، يجب أن تحظى بملحق إعلامي حتى يطلع شعوب العالم على الجرائم المرتكبة ضد شعب إيران المظلوم، ولتكون وصمة عار على جبين المنظمات التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان".