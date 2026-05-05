الصحة العالمية: رصد إصابتين بفيروس هانتا والاشتباه في 5 أخرى على متن سفينة سياحية

أكدت منظمة الصحة العالمية، في أحدث معلومات حول تفشي فيروس هانتا القاتل ‌رصد حالتي إصابة بالفيروس، فضلا عن الاشتباه في وجود خمس حالات أخرى بين أشخاص على متن سفينة سياحية فاخرة ترسو الآن ⁠في المحيط الأطلسي بالقرب من الرأس الأخضر.

ولا يزال نحو 150 شخصا عالقين على متن سفينة هونديوس، معظمهم من الأمريكيين والبريطانيين والإسبان، في رحلة انطلقت من الأرجنتين في مارس، وترسو الآن قبالة سواحل غرب ‌أفريقيا.

وذكرت ⁠المنظمة في بيان صدر في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، ونقلته وكالة «رويترز»، أن الحالات السبع من بينهم ثلاثة أشخاص ⁠لقوا حتفهم، وآخر في حالة حرجة وثلاثة يعانون من أعراض خفيفة.

وقال مسئولون إن الوفيات ⁠الثلاثة هم زوجان هولنديان ومواطن ألماني، وإنه تسنى إجلاء بريطاني ⁠من السفينة ويتلقى العلاج في جنوب أفريقيا.

والاثنين، قالت منظمة الصحة العالمية، إنه لا داعي للذعر، وإن خطر تفشي فيروس هانتا بين البشر منخفض، ‌وذلك في تعليقات بعد وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين بالمرض على متن سفينة سياحية في المحيط الأطلسي فيما يشتبه أنها بؤرة تفشي للفيروس الذي تنقله القوارض.

وقالت شركة «أوشن وايد إكسبديشنز» التي ⁠تتخذ من هولندا مقرا إنها «تتعامل مع وضع طبي خطير» على متن سفينة «إم.في هونديوس» للاستكشاف القطبي، والموجودة قبالة ساحل الرأس الأخضر.

ووفقا لتقارير إعلامية، غادرت السفينة الأرجنتين منذ حوالي ثلاثة أسابيع وعلى متنها حوالي 150 شخصا وتوقفت في القطب الجنوبي ومواقع أخرى في طريقها إلى الرأس الأخضر.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية لمنطقة أوروبا ‌الدكتور ⁠هانز كلوج في بيان: «لا يزال الخطر على البشر بالشكل الأوسع نطاقا منخفضا. ولا داعي للذعر أو لفرض قيود على السفر».

وأضاف كلوج، أن منظمة الصحة العالمية تتصرف بسرعة لدعم ⁠الاستجابة لتفشي المرض وتعمل مع الدول المعنية لدعم الرعاية الطبية والإجلاء والتحقيقات وتقييم المخاطر على الصحة العامة.

وتابع: «الإصابات بفيروس هانتا ⁠نادرة وعادة ما ترتبط بمخالطة القوارض المصابة. ورغم خطورته في بعض الحالات، فإنه لا تنتقل بسهولة ⁠بين الأشخاص».