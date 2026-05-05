شرطة لاتفيا تتعرف على ضحية تتعلق بالتحقيقات بشأن إبستين

تعرفت شرطة لاتفيا على ضحية أنثى ضمن التحقيقات بشأن وثائق تتعلق برجل الأعمال الراحل والمدان بارتكاب جرائم جنسية جيفري إبستين.

وقال رئيس الشرطة ارماندز روكس لقناة "تي في 3"، اليوم الثلاثاء، إن الضحية هي مواطنة بالغة من لاتفيا. ويتردد أنه تم تجنيدها من جانب شخصية أجنبية حدد المحققون هويتها بالفعل.

وأضاف أنه لم يتم حتى الان التعرف على مواطنينن من لاتفيا متورطين بصورة مباشرة في تجنيد فتيات أو نساء من أجل الاستغلال الجنسي.

وقد طلبت شرطة لاتفيا المساعدة القانونية من الولايات المتحدة. مع ذلك، لم تتلق ردا حتى الآن، حسبما قال رئيس الشرطة.

يذكر أن السلطات فتحت تحقيقا عقب أن تم ذكر لاتفيا كموقع تجنيد محتمل للفتيات صغيرات السن والقصر في وثائق نشرتها وزارة العدل الأمريكية نهاية يناير الماضي.

وتم ذكر لاتفيا، العضوة بالاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو" أكثر من 500 مرة في الملفات في سياقات متعددة، في حين ظهر اسم العاصمة ريجا أكثر من 800 مرة.