ماكرون يفاجئ قادة أوروبا بغنائه «لا بوهيم» في مأدبة عشاء بأرمينيا

فاجأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الحضور حيث أدى خلال زيارته للعاصمة الأرمينية يريفان، أغنية فرنسية كلاسيكية، يرافقه رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان على الطبولة "درامز".

وخلال مأدبة عشاء رسمية مساء أمس الاثنين، غنى ماكرون أغنية "لا بوهيم"، وهي الأغنية الشهيرة للمطرب الفرنسي الراحل شارل أزنافور، وذلك بحسب مقطع مصور بالفيديو نشره صحفيون حضروا تلك المناسبة.

كما انضم إلى المجموعة رئيس أرمينيا، فاهاجن خاتشاتوريان، حيث عزف بضع نغمات بيد واحدة على بيانو كبير، إلى جانب عازف بيانو محترف.

وجاءت هذه المأدبة في العاصمة الأرمينية بعد لقاء جمع نحو 40 من رؤساء الوزراء والقادة الأوروبيين. واستضافت أرمينيا، الواقعة في منطقة القوقاز، أمس الاثنين قمة "المجتمع السياسي الأوروبي".

وكان باشينيان فاجأ القادة في وقت سابق، خلال عشاء غير رسمي مساء أمس الأول الأحد، بتقديم فقرة موسيقية مع فرقته، حيث جلس خلف آلة الطبول بنفسه.