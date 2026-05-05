تعتزم مدينة لايبتسيج الألمانية فحص نقطة الدخول التي بدأت منها عملية الدهس أمس الاثنين في شارع تسوق مكتظ في وسط المدينة الواقعة شرقي ألمانيا، وذلك وفقاً لما صرح به المتحدث باسم بلدية المدينة، ماتياس هاسبيرج، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وكانت سيارة المشتبه به، البالغ من العمر 33 عاماً، توقفت عند الطرف الغربي لمنطقة المشاة المكتظة بعد اصطدامها بأعمدة الحماية.

وبحسب المعطيات، فإن المشتبه به تمكن عند المدخل الشرقي لشارع جريمايشه من دخول منطقة المشاة عبر ساحة أوجوستوس دون عوائق، إذ لا توجد حواجز في تلك النقطة.

وذكر المتحدث هاسبيرج أن المدينة تريد الآن مراجعة التدابير الأمنية عند نقطة الدخول، و"إعادة تقييم منظومة الأمن الخاص بوسط المدينة بالكامل".

تجدر الإشارة إلى أن المشتبه به هو مواطن ألماني ينحدر من مدينة لايبتسيج؛ وكان حادث الدهس أسفر عن سقوط قتيلين وإصابة ثلاثة أشخاص بجروح خطيرة، بالإضافة إلى تعرض آخرين لإصابات متفاوتة.