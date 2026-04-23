أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مجاهد، بتنظيم زيارة ميدانية لمحافظة البحيرة؛ للوقوف على المشكلات التي تواجه مراكز الشباب بالمحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، أثناء مناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن المشكلات التي تواجه مراكز الشباب بمحافظة البحيرة، بحضور اللواء إسماعيل الفار، مساعد وزير الشباب، ومحمد عبدالنبي، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية، والدكتور علاء جاب الله، مدير الاتصال السياسي، والدكتور محمد عبدالقادر، رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب، والدكتور محمد عساف، مدير عام المنشآت الشبابية.

وناقشت لجنة الشباب والرياضة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بشأن عدم قيام وزارة الشباب والرياضة باستثمار طاقات الشباب، خاصة في قرى ومركز إدكو بمحافظة البحيرة.

وأكد النائب محمد زين الدين أن وزارة الشباب تلعب دورا مهما لمواجهة المخاطر التي يتعرض لها الشباب، مشيرا إلى أن هناك عددا من مراكز شباب بمدينة إدكو تحولت لأماكن مهجورة، وتعاني من عدم جودة التشغيل والخدمات.

وأوضح أن مراكز شباب الأبعدية، وإدكو، وقرية 8 في حاجة إلى أسوار واستكمال المباني، مؤكدا أن ملعب نادي إدكو تم وضعه في خطة التنجيل الصناعي منذ 10 أعوام وتم استلامه من قِبل المقاولين، ولم يتم الانتهاء منه حتى الآن.

وطالب النائب محمد مجاهد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، ومسئولي وزارة الرياضة بسرعة الانتهاء من إجراءات تسليم ملعب نادي إدكو، مع منح الوزارة مهلة أسبوعين لحل تلك الإشكالية.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الدامي، بشأن إحلال وتجديد بعض مراكز الشباب بمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، وكذلك طلبي الإحاطة المقدمين من النائب أحمد العرجاوي، بشأن عدم الموافقة على تخصيص أرض الإصلاح الزراعي بقرية الغابة لإنشاء مركز شباب الغابة وتخصيص الأرض الخاصة بمركز شباب الحديثة، وكذا دار المناسبات.

وفي نهاية الاجتماع أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب بتنظيم زيارة ميدانية لمحافظة البحيرة للوقوف على كل المشكلات التي تواجه مراكز الشباب.