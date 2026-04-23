ترامب: إيران تواجه صعوبة في تحديد قيادتها وصراع داخلي بين المتشددين والمعتدلين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إيران تواجه صعوبة شديدة في معرفة من هو قائدها، مضيفًا: "إنهم ببساطة لا يعرفون".

وأضاف ترامب، خلال منشور على منصة "تروث سوشيال"، أن الصراع الداخلي في إيران يدور بين "المتشددين" الذين كانوا يخسرون بشكل كبير في ساحة المعركة، و"المعتدلين" الذين وصفهم بأنهم ليسوا معتدلين كثيرًا، لكنهم يكتسبون احترامًا متزايدًا.

ووصف ترامب الوضع بأنه "أمر جنوني"، على حد قوله.

وتابع: "لدينا سيطرة كاملة على مضيق هرمز، ولا يمكن لأي سفينة أن تدخل أو تغادر دون موافقة البحرية الأمريكية".

وأضاف: "لقد تم إغلاقه بإحكام تام إلى أن تصبح إيران قادرة على إبرام اتفاق".