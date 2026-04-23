رضا بهلوي يناشد الدول الغربية الانضمام إلى الحرب ضد إيران

ناشد نجل الشاه الإيراني السابق، رضا بهلوي، الدول الغربية الانضمام إلى الحرب ضد إيران، وانتقد قرار الحكومة الألمانية عدم مقابلته خلال زيارته برلين، اليوم الخميس.

واتهم رضا بهلوي، الذي أطيح بوالده في ‌الثورة التي أوصلت روح الله الخميني إلى السلطة في 1979، أوروبا بالوقوف مكتوفة الأيدي والسماح لحكومة طهران بمواصلة ما وصفه بالقمع الدموي للاحتجاجات التي أودت بحياة الآلاف أواخر العام الماضي، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وأضاف بهلوي، في مؤتمر صحفي ببرلين "السؤال ليس ما إذا كان التغيير سيحدث أم لا. التغيير ⁠قادم... السؤال الحقيقي هو كم عدد الإيرانيين الذين سيفقدون أرواحهم بينما تكتفي الديمقراطيات الغربية بالمشاهدة".

وقال إن من المؤسف أن حكومة المستشار فريدريش ميرتس لم تعرض عليه عقد اجتماع خلال زيارته لألمانيا، مضيفا: "مارسوا حقكم. بصفتكم ديمقراطيات، يحق لكم التحدث مع من تشاؤون".

وجاءت زيارة بهلوي إلى ألمانيا في الوقت الذي يبدو فيه ⁠أن الجهود الرامية إلى إنهاء الصراع توقفت مع استمرار إيران والولايات المتحدة في فرض السيطرة على مضيق هرمز الحيوي الذي يمر عبره نحو ⁠خمس إنتاج النفط العالمي.