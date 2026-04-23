سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تراجعت غالبية مؤشرات البورصات العربية بختام تعاملات اليوم الخميس 23 أبريل 2026، فيما خالفت البورصة المصرية الاتجاه الهبوطي، لتصعد 0.79%، وجاء أداء أسواق المال كالتالي:

- البورصة المصرية

أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع في مؤشراتها، بتداولات إجمالية بلغت 8.942 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.79% ليغلق عند 52375.39 نقطة.

وجاء سهم الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني على رأس قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعًا بنسبة 13.78% ليغلق عند 20.150 جنيه، بينما كان سهم شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا الأكثر انخفاضًا بنسبة 7.94% ليغلق عند 636 جنيها.

- بورصة السعودية

أغلق المؤشر الرئيسي للسوق السعودي "تاسي" على تراجع بنسبة 1.20% مسجلًا 11109.59 نقطة، بإجمالي تداولات بلغت 6 مليار ريال.

وتصدر سهم شركة درب السعودية الاستثمارية قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعًا بنسبة 8.06% ليغلق عند 2.28 ريال، بينما كان سهم الشركة المتقدمة بتروكيميكال الأكثر انخفاضًا بنسبة 1.84% ليغلق عند 25.14 ريالًا.

- السوق الكويتية

تراجع مؤشر السوق الأول لبورصة الكويت بنسبة 0.07% عند مستوى 9444.34 نقطة، بقيمة تداولات إجمالية بلغت 92 مليون دينار.

وجاء سهم الشركة الأولى للتسويق المحلي للوقود في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعًا بنسبة 4.14% ليغلق عند 277 دينارًا، في حين تصدر سهم شركة طيران الجزيرة قائمة الأسهم الأكثر انخفاضًا بنسبة 3.25% ليغلق عند 1668 دينارًا كويتيا.



- بورصة دبي

أغلق سوق دبي المالي على تراجع هامشي، حيث خسر المؤشر الرئيسي 0.03% ليغلق عند 5814.04 نقطة، بقيمة تداولات إجمالية بلغت 823 مليون درهم.

وجاء سهم شركة الخليج للملاحة القابضة في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعًا بنسبة 14.77% ليغلق عند 2.72 درهم، في حين تصدر سهم شركة أملاك للتمويل قائمة الأسهم الأكثر انخفاضًا بنسبة 4.37% ليغلق عند 1.81 درهم.

- بورصة أبوظبي

تراجع المؤشر الرئيسي لبورصة أبوظبي بنهاية التعاملات بمقدار 0.39%، ليغلق عند 9746.70 نقطة، بتداولات إجمالية بلغت 964 مليون درهم.

وجاء سهم شركة دار التأمين في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعًا بنسبة 14.38% ليغلق عند 1.67 درهم، في حين تصدر سهم حقوق اكتتاب أسهم مصرف الشارقة الإسلامي 2026 الأسهم الأكثر انخفاضًا بنسبة 28.44% ليغلق عند 415 فلسًا.