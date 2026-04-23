تراجعت غالبية مؤشرات البورصات العربية بختام تعاملات اليوم الخميس 23 أبريل 2026، فيما خالفت البورصة المصرية الاتجاه الهبوطي، لتصعد 0.79%، وجاء أداء أسواق المال كالتالي:
- البورصة المصرية
أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع في مؤشراتها، بتداولات إجمالية بلغت 8.942 مليار جنيه.
وارتفع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.79% ليغلق عند 52375.39 نقطة.
وجاء سهم الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني على رأس قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعًا بنسبة 13.78% ليغلق عند 20.150 جنيه، بينما كان سهم شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا الأكثر انخفاضًا بنسبة 7.94% ليغلق عند 636 جنيها.
- بورصة السعودية
أغلق المؤشر الرئيسي للسوق السعودي "تاسي" على تراجع بنسبة 1.20% مسجلًا 11109.59 نقطة، بإجمالي تداولات بلغت 6 مليار ريال.
وتصدر سهم شركة درب السعودية الاستثمارية قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعًا بنسبة 8.06% ليغلق عند 2.28 ريال، بينما كان سهم الشركة المتقدمة بتروكيميكال الأكثر انخفاضًا بنسبة 1.84% ليغلق عند 25.14 ريالًا.
- السوق الكويتية
تراجع مؤشر السوق الأول لبورصة الكويت بنسبة 0.07% عند مستوى 9444.34 نقطة، بقيمة تداولات إجمالية بلغت 92 مليون دينار.
وجاء سهم الشركة الأولى للتسويق المحلي للوقود في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعًا بنسبة 4.14% ليغلق عند 277 دينارًا، في حين تصدر سهم شركة طيران الجزيرة قائمة الأسهم الأكثر انخفاضًا بنسبة 3.25% ليغلق عند 1668 دينارًا كويتيا.
- بورصة دبي
أغلق سوق دبي المالي على تراجع هامشي، حيث خسر المؤشر الرئيسي 0.03% ليغلق عند 5814.04 نقطة، بقيمة تداولات إجمالية بلغت 823 مليون درهم.
وجاء سهم شركة الخليج للملاحة القابضة في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعًا بنسبة 14.77% ليغلق عند 2.72 درهم، في حين تصدر سهم شركة أملاك للتمويل قائمة الأسهم الأكثر انخفاضًا بنسبة 4.37% ليغلق عند 1.81 درهم.
- بورصة أبوظبي
تراجع المؤشر الرئيسي لبورصة أبوظبي بنهاية التعاملات بمقدار 0.39%، ليغلق عند 9746.70 نقطة، بتداولات إجمالية بلغت 964 مليون درهم.
وجاء سهم شركة دار التأمين في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعًا بنسبة 14.38% ليغلق عند 1.67 درهم، في حين تصدر سهم حقوق اكتتاب أسهم مصرف الشارقة الإسلامي 2026 الأسهم الأكثر انخفاضًا بنسبة 28.44% ليغلق عند 415 فلسًا.