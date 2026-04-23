عرض مسرحية ما تصغرناش لأكرم حسني في عيد الأضحى على مسرح تياترو بالشيخ زايد

يحتفل الفنان أكرم حسني، مع جمهوره في عيد الأضحى بعرضه المسرحي "ما تصغرناش"، إخراج وليد طلعت، والذي يُعرض في الفترة من 27 إلى 30 مايو المقبل على مسرح تياترو بإحدى المولات التجارية بمدينة الشيخ زايد.

وتدور أحداث العرض، في إطار كوميدي حول عائلة تعاني من خلل جيني نادر يجعل أفرادها يولدون بملامح الشيخوخة، بينما تتناقص أعمارهم بشكل غير طبيعي، فيكبرون شكلًا ويصغرون زمنًا، حتى يرحلوا وهم لا يزالون في سن الطفولة.

يذكر أن المسرحية من بطولة الفنانين أكرم حسني، وبيومي فؤاد، وآية سماحة، وحمدي الميرغني، وآية عبد الرازق، ومن تأليف ضياء محمد، وتصميم الملابس مروة عودة، ومصمم الديكور محمود صبري، واستعراضات عمرو باتريك، وموسيقى تصويرية خالد الكمار، وأشعار أكرم حسني، وألحان إيهاب عبد الواحد، ويُلحن إحدى أغاني العرض كريم عاشور، والأغاني توزيع توما وأحمد إبراهيم وأحمد وحيد كينج، ومخرج منفذ طارق سعيد.