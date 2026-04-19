صحة غزة تعلن ارتفاع حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار إلى 775

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الأحد، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جرّاء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، إن إجمالي من وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية: 2 شهداء (1 شهيد جديد، و1 شهيد متأثر بجراحه).

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة الضحايا منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي، إلى 775 شهيدًا، و2171 إصابة، و761 شهيدًا انتشلت جثامينهم.

وأعلنت ارتفاع الإحصائية التراكمية للضحايا منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، إلى 72 ألفًا و551 شهيدًا، و172 ألفًا و274 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لايزال تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر القصف الجوي والمدفعي تجاه أماكن النازحين، إلى جانب عمليات النسف والتدمير داخل ما يعرف بالخط الأصفر، مع الاستمرار في القيود على حركة البضائع والمساعدات والسفر.

واستشهد شاب فلسطيني بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي – اليوم الأحد- شمال قطاع غزة، مع استمرار خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد الشاب خليل نصر، برصاص قوات الاحتلال بمخيم حلاوة في جباليا البلد شمال غزة.

كما أصيب مواطنان برصاص قوات الاحتلال في المنطقة نفسها.

وأفاد مراسل المركز الفلسطيني للإعلام أن زوارق حربية إسرائيلية أطلقت اليوم السبت قذائفها في بحر مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما أطلقت آليات الاحتلال الإسرائيلي نيرانها شرقي خانيونس وشرقي المحافظة الوسطى بقطاع غزة.

وأطلق الطيران المروحي نيرانه شرقي المحافظة الوسطى.