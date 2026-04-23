عبد العاطي: نؤيد حلا سياسيا شاملا للأزمة اليمنية وإنهاء المعاناة الإنسانية

جرى اتصال هاتفي بين الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والدكتور شائع محسن الزنداني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني، اليوم الخميس، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع في اليمن الشقيق.

وتناول الاتصال استعراض أطر التعاون الثنائي المشترك بين مصر واليمن، وسبل الارتقاء بها في مختلف المجالات، بما يعكس عمق الروابط التاريخية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين.

وجدد الوزير عبد العاطي، خلال الاتصال، التأكيد على الموقف المصري الثابت تجاه الأزمة اليمنية، مشددًا على دعم مصر الكامل لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي اليمنية، ومؤكدًا تأييد مصر لكافة الجهود الرامية إلى التوصل لحل سياسي شامل ومستدام للأزمة في اليمن، بما يلبي طموحات الشعب اليمني الشقيق، وينهي معاناته الإنسانية.