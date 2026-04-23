مدبولي: توجيهات رئاسية بسرعة إنشاء المركز اللوجستي العالمي لتخزين الحبوب في مصر

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بسرعة إنشاء المركز اللوجستي العالمي لتخزين الحبوب في مصر.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الحكومي الأسبوعي، من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الخميس، أن تنفيذ المشروع يجعل مصر مركزًا إقليميًا لتداول الحبوب في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

وأشار إلى عقد اجتماع خلال اليومين الماضيين، وتكليف وزارة التموين وجهاز مستقبل مصر بعمل دراسة الجدوى التفصيلية لتنفيذ المشروع.

وذكر أن المشروع من المقرر إقامته داخل المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، مضيفًا: «تم بالفعل تخصيص الأرض، وتلقينا طلبات من عدد كبير من الدول لمشاركة مصر في تنفيذ هذا المركز».

وأوضح أن وجود المركز على أرض مصر يؤمن وجود موارد غذائية مهمة تستفيد منها الدولة، كما يخلق قيمة مضافة وعائدًا اقتصاديًا.

وفي سياق آخر، لفت إلى أن وزارة الصناعة تعمل بالفعل على صندوق تعثر المصانع، معقبًا: «الأهم أننا ندقق، بالتنسيق مع البنك المركزي، المصانع المتعثرة بسبب الأوضاع الاقتصادية التي مرت بها مصر خلال السنوات الأخيرة، للوقوف على البرنامج المناسب الذي يساعد تلك المصانع على العودة للإنتاج».

ونوه رئيس مجلس الوزراء، أن هناك عددًا آخر من المصانع متعثر منذ البداية، ولم يرتبط بالظروف الاقتصادية التي حدثت.