أكد أحمد دونيامالي، وزير الرياضة الإيراني أن قرار مشاركة منتخب بلاده في بطولة كأس العالم 2026، سيكون بيد الحكومة فقط.

وقال أحمد دونيامالي تصريحات نقلتها وكالة أنباء مهر الإيرانية: "من واجبنا المهني إعداد المنتخب لكأس العالم، لكن قرار المشاركة في كأس العالم هو مسؤولية الحكومة".

وأضاف: "إذا توفرت الظروف الأمنية اللازمة للاعبين، وتوقفت الدولة المضيفة عن تلك التصرفات التي تقوم بها، فسيتم اتخاذ القرار المناسب".

وتابع: "لو كانت أي دولة مكان أمريكا وأقدمت على هذه المغامرة، لما حُرمت من استضافة كأس العالم فحسب، بل ومن استضافة الألعاب الأولمبية أيضًا".

وأكمل: "ناقشنا أوضاع المنتخب، ونعقد اجتماعات يوميًا.. يجب علينا الوفاء بالتزاماتنا والاستعداد التام.. ربما يكون القرار هو عدم المشاركة، ولكن إذا قررنا المشاركة، فعلينا أن نكون مستعدين لتواجد قوي".

وأتم أحمد دونيامالي تصريحاته قائلًا: "في هذا الشأن، يعتمد اتخاذ القرار على الظروف القائمة التي ستعلنها الحكومة، وربما مجلس الأمن القومي أيضًا".

ويتواجد منتخب إيران في المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026، المُقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية، والمكسيك، وكندا، بجانب منتخبات، مصر، ونيوزيلندا، وبلجيكا.