انطلقت اليوم الاثنين، فعاليات دورة "الإرشاد الأسري" للباحثين الوافدين التي تنظمها "أكاديمية الأزهر العالمية"، بالتنسيق مع "جمعية سفراء الهداية"، بمشاركة نخبة من الباحثين الوافدين من (11) دولة، هي (أوزبكستان، بنجلاديش، أفغانستان، السنغال، سريلانكا، طاجيكستان، الجزائر، بورما، نيجيريا، تونس، والنيجر).

وتستمر الدورة لمدة أسبوعين، في إطار جهود الأزهر الشريف في تأهيل الكوادر العلمية والدعوية على المستويين العلمي والمهاري.

وشهدت فعاليات الافتتاح حضور الدكتور حسن الصغير، رئيس أكاديمية الأزهر العالمية، بجانب ممثلين عن مجلس الإدارة والإشراف العلمي والتربوي بجمعية "سفراء الهداية"، إذ تأتي هذه الدورة في إطار التعاون المشترك بين الجانبين، بهدف تعزيز الوعي الأسري وتنمية مهارات الباحثين الوافدين في هذا المجال.

ورحّب رئيس الأكاديمية بالباحثين المشاركين، مؤكدًا أهمية برامج الإرشاد الأسري في إعداد الباحثين في مرحلتي الماجستير والدكتوراه، لما تمثله من ركيزة أساسية في بناء مجتمعات مستقرة، مشيرًا إلى حرص "الأكاديمية" على تقديم برامج نوعية تجمع بين التأصيل العلمي والتطبيق العملي، بما يسهم في إعداد كوادر قادرة على التعامل مع القضايا الأسرية المعاصرة برؤية علمية ومنهجية.

كما رحّب بالمحاضرين، مشيدًا بدورهم العلمي في إثراء هذه الدورة، ومؤكدًا أن هذه اللقاءات تمثل فرصة حقيقية لتبادل الخبرات وتعزيز مهارات الباحثين في مجال الإرشاد الأسري.

وتضمنت فعاليات اليوم، محاضرة بعنوان "الأسرة في القرآن الكريم"، ألقاها الدكتور سامي هلال، أستاذ القرآن وعلومه وعميد كلية القرآن الكريم الأسبق بطنطا – جامعة الأزهر، إذ تناولت الأسس القرآنية لبناء الأسرة المسلمة، وأبرز القيم التي أرساها القرآن الكريم في تنظيم العلاقات الأسرية، مع بيان مقاصد الشريعة في حفظ كيان الأسرة واستقرارها.

فيما شملت محاضرة بعنوان "طرق حل المشكلات الزوجية وفن إدارة الخلافات"، ألقاها الدكتور أحمد ربيع، عميد كلية الدعوة الأسبق بالقاهرة – جامعة الأزهر، إذ تناولت المحاضرة أبرز الأساليب العلمية والشرعية في التعامل مع الخلافات الزوجية، وآليات احتواء النزاعات الأسرية، مع التركيز على مهارات التواصل الفعّال، وفنون إدارة الحوار داخل الأسرة بما يحقق التوازن والاستقرار.