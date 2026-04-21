«قبل مواجهة مصطفى محمد» إنريكي يحذر جماهير باريس من الفشار والكوكاكولا

حذر لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان جماهير الفريق من صعوبة مواجهة نانت، غدًا الأربعاء، في مباراة مؤجلة من الدوري الفرنسي.

قال إنريكي في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء "ستكون مباراة صعبة للغاية، نانت فريق يضم لاعبين مميزين، ويصارعون من أجل البقاء وتفادي الهبوط".

وأضاف المدرب الإسباني "انسوا أن تكون مباراة سهلة، ويجب أن تدرك جماهيرنا أن دورها في المدرجات لن يقتصر على شرب الكوكاكولا وتناول الفشار".

ويضم نانت بين صفوفه مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر الذي سجل هدفًا في المباراة الماضية التي انتهت بالتعادل 1-1 مع بريست، يوم الأحد الماضي.

ويسعى بي إس جي للفوز في مباراتيه المؤجلتين أمام نانت ولانس ليبتعد بالصدارة، ويحقق لقب الدوري للمرة الخامسة على التوالي.

ويعتلي العملاق الباريسي قمة الدوري الفرنسي بفارق نقط واحدة عن لانس وذلك قبل آخر 5 مباريات له في بطولة الدوري هذا الموسم.

أما نانت الذي يقوده المدرب البوسني المخضرم، وحيد خليلوزيتش، يتخلف بفارق خمس نقاط عن أوكسير صاحب مركز الملحق المؤهل للهبوط وتسع نقاط عن منطقة الأمان.