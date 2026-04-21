السجن شهرا لجندي إسرائيلي حطم تمثال المسيح جنوبي لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه حكم بالسجن لمدة 30 يومًا على جندي حطم تمثالًا للسيد المسيح في جنوب لبنان، وعلى جندي آخر قام بتصوير الحادثة، دون استبعادهما من الخدمة العسكرية.

وجاء ذلك في بيان للجيش، مساء الثلاثاء، تضمن نتائج تحقيق داخلي في الواقعة التي أثارت غضبًا واسعًا على المستويين المحلي والدولي، نظرًا لما اعتُبر مساسًا برمز ديني.

وقال الجيش: "خلال نشاط لقوة من الجيش في بلدة دبل المسيحية جنوبي لبنان، أقدم جندي على الإساءة إلى رمز ديني مسيحي، فيما قام جندي آخر بتصوير الحادثة".

وأضاف أن "ستة جنود آخرين كانوا حاضرين في المكان، ولم يحاولوا منع الحادثة أو الإبلاغ عنها".

وذكر البيان أنه فور تلقي البلاغ، باشرت القيادة الشمالية اتخاذ إجراءات لمساعدة أهالي البلدة في استبدال التمثال.

وأشار الجيش إلى أنه تم وقف مهام الجندي الذي حطم التمثال والجندي الذي صوّر الحادثة، وحُكم على كل منهما بالسجن 30 يومًا.

وأضاف أنه تم استدعاء الجنود الآخرين الذين كانوا موجودين أثناء الواقعة للتحقيق، على أن يُتخذ لاحقًا قرار بشأن الإجراءات بحقهم.

وكانت لقطات مصورة قد أظهرت، الأحد، جنديًا إسرائيليًا يحطم تمثالًا للسيد المسيح في بلدة دبل جنوب لبنان باستخدام معول، ما أثار موجة إدانات دينية وسياسية واسعة.

كما أفادت تقارير بأن الجيش الإسرائيلي تسبب خلال عملياته الأخيرة في لبنان في أضرار لعدد من الكنائس، إضافة إلى مقتل كاهن رعية كنيسة "مار جاورجيوس" الخوري بيار الراعي.

ومنذ 2 مارس الماضي، تواصل إسرائيل عملياتها العسكرية في لبنان، والتي أسفرت، بحسب بيانات رسمية، عن مقتل 2294 شخصًا وإصابة 7544 آخرين، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص.

ورغم إعلان وقف إطلاق نار لمدة عشرة أيام قابلة للتجديد برعاية أمريكية، تواصل إسرائيل خرقه بشكل متكرر، وفق تقارير ميدانية.