ممثل خامنئي في الحرس الثوري: لا توجد حاليا أي مفاوضات وسنتفاوض عندما يقبل العدو شروطنا

نفى ممثل المرشد الإيراني مجتبى خامنئي في الحرس الثوري عبد الله حاجي صادقي، عقد مفاوضات مع واشنطن في الوقت الراهن، مشيرًا إلى أن طهران ستتفاوض «عندما يقبل العدو بشروطها».

وأضاف في تصريحات تلفزيونية، نقلتها وكالة «مهر»، مساء الثلاثاء: «يجب على العدو أن يتقبل أننا في وضع منتصر وهو في وضع خاسر».

وأشار إلى أن الشعب الإيراني سيدعم مرشده عندما يقرر «تبديل ساحة المعركة من الصواريخ إلى التفاوض»، بحسب تعبيره.

وأكمل: «العدو يريد كسر إرادة شعبنا ويعتقد أنه إذا تم كسر تلك الإرادة، فستكون هناك هزيمة في مجالات أخرى أيضًا.. لكن تماسك ووحدة الأمة والدولة والقوات المسلحة والشعب أقوى مما كانت عليه».

وفي ظل عدم حسم مصير عقد جولة جديدة من محادثات السلام، قال ترامب إن الولايات المتحدة ستستأنف ⁠هجماتها على إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع طهران قريبا.

وأضاف في تصريحات لشبكة سي إن بي سي، اليوم: «أتوقع أن نستأنف ⁠القصف لأنني أعتقد أن هذا هو النهج الأمثل. ونحن على ⁠أهبة الاستعداد. أعني أن الجيش متأهب تماما».

فيما حث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، اليوم الثلاثاء، الولايات المتحدة الأمريكية وإيران على تمديد وقف النار.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية الباكستانية، جاء ذلك خلال استقبال محمد إسحاق دار، للقائمة بأعمال السفارة الأمريكية لدى إسلام آباد ناتالي بيكر، اليوم.

وأكد الوزير الباكستاني تركيز بلاده الدائم على الحوار والدبلوماسية، باعتبارهما السبيل الأمثل لمواجهة التحديات، وتحقيق سلام واستقرار إقليميين دائمين.

وشدد على ضرورة التواصل بين الولايات المتحدة وإيران، وحثّ الجانبين على النظر في تمديد وقف إطلاق النار، وإعطاء الحوار والدبلوماسية فرصة.