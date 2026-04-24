ترامب: ربما تكون إيران قد أعادت التسلح خلال فترة التوقف التي استمرت أسبوعين

قال الرئيس الأمريكي ​دونالد ترامب إن إيران ربما تكون قد أعادت التسلح خلال فترة التوقف التي استمرت أسبوعين.

وأضاف ترامب، في تصريحات للصحفيين اليوم الخميس، في المكتب البيضاوي، أن الجيش الإيراني هزم تماما والإيرانيون لا يعرفون من يقود بلادهم.. مؤكدا في الوقت ذاته أن القيادة الإيرانية الجديدة تعيش حالة من الصراع الداخلي المحتدم ونحن من صنعنا لهم هذه الفوضى، وسيحتاج الإيرانيون نحو 20 عاما لإعادة بناء ما تم تدميره .

ولفت إلى أن الولايات المتحدة أصابت نحو 75% من الأهداف في إيران، مبينا أنه في حال عدم التوصل إلى صفقة فإن الولايات المتحدة ستعمل على تحقيق أهدافها المتبقية، بحسب وكالة أنباء /أسوشيتد برس/.

وقال ترامب إن بلاده تسيطر على مضيق هرمز، وإنه سيتم فتحه عندما يتم التوصل إلى اتفاق أو يحدث شيء آخر..موضحا أن الحصار الأمريكي مستمر حتى يبرم الإيرانيون اتفاقا، وأنه رفض عرضا إيرانيا لفتح المضيق لأن ذلك كان سيوفر لهم عوائد تقدر بنحو 500 مليون دولار يوميا.

وأضاف أن الجانب الإيراني يرغب في إبرام صفقة وهناك اتصالات تجري معه.. مشيرا إلى أنه قرر منح طهران فرصة لحل صراعاتها الداخلية قبل المضي قدما في المفاوضات.

من جانب آخر.. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أسعار الوقود في الولايات المتحدة ستظل مرتفعة لفترة، مبينا أن ارتفاع أسعار النفط أفضل من امتلاك إيران للسلاح النووي.

وأوضح أن قدرات إيران الصاروخية تهدد أوروبا وقد تصل للولايات المتحدة مستقبلا.. مشددا على أن بلاده ليست بحاجة إلى استخدام سلاح نووي ضد إيران.