ترامب: استضافة نتنياهون وعون في البيت الأبيض قريبًا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استضافة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس اللبناني جوزيف عون في البيت الأبيض "في المستقبل القريب".

وقال ترامب- على منصته "تروث سوشيال"- إن الاجتماع الذي عقده مع دبلوماسيين من البلدين "سار على ما يرام". وأضاف: "ستعمل الولايات المتحدة مع لبنان لمساعدته على حماية نفسه من حزب الله".

وأضاف أنه تم تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لثلاثة أسابيع، وذلك عقب الاجتماع الذي عقده مع دبلوماسيين من البلدين في البيت الأبيض، اليوم /الخميس/.

وجاء في منشور ترامب: "اجتمع اليوم في المكتب البيضاوي كل من رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، ونائب الرئيس، جيه. دي. فانس، ووزير الخارجية، ماركو روبيو، وسفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل، مايك هاكابي، وسفير الولايات المتحدة لدى لبنان ميشيل عيسى. وقد سار الاجتماع على خير ما يرام".

وأضاف: "سيتم تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لثلاثة أسابيع. أتطلع في المستقبل القريب إلى استضافة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ورئيس لبنان، جوزيف عون. لقد كان شرفا عظيما لي أن أشارك في هذا الاجتماع التاريخي".