الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا يرحبان بالإفراج عن قرض أوروبي بقيمة 90 مليار يورو

رحب الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا بالإفراج عن قرض أوروبي بقيمة 90 مليار يورو لأوكرانيا، ، فضلا عن اعتماد الحزمة العشرين من العقوبات المفروضة على روسيا.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، عقب حضور قمة أوروبية غير رسمية في مدينة آيا نابا القبرصية، ونشره المجلس الأوروبي.

وقال كوستا وزيلينسكي وفون دير لاين إن قرض دعم أوكرانيا سيضمن تلبية احتياجاتها العاجلة في الميزانية والدفاع، ما يمكنها من الحفاظ على قدرتها على الصمود في وجه الهجمات الروسية المستمرة.

وشدد الرؤساء على أهمية سرعة تنفيذ القرض، وتطلعوا إلى صرف الدفعة الأولى منه في الربع الثاني من العام. كما دعوا الدول الأخرى إلى المساعدة في سد الثغرات المتبقية في مالية أوكرانيا.

كما رحبوا باعتماد حزمة العقوبات العشرين. تهدف هذه العقوبات إلى خفض عائدات روسيا من الطاقة، وتقييد نظامها المصرفي. وشددوا على ضرورة ممارسة المزيد من الضغط على روسيا لوقف حربها والانخراط في مفاوضات جادة نحو السلام.

وأكد البيان مجددا التزام الاتحاد بدعم أوكرانيا، بالتنسيق مع الشركاء الدوليين، في إصلاح وإعادة بناء بنيتها التحتية للطاقة بشكل عاجل، وتعزيز مرونة نظامها الخاص بالطاقة استعدادا لفصل الشتاء المقبل. كما رحب الأطراف الثلاثة بالإعلان عن الاجتماع رفيع المستوى للتحالف الدولي لعودة الأطفال الأوكرانيين، الذي يستضيفه الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا وكندا، في 11 مايو المقبل في بروكسل.