الناتو يعترض مقاتلات روسيا تحلق فوق بحر البلطيق

اعترض حلف شمال الأطلسي (ناتو)، قاذفات استراتيجية ومقاتلات روسية حلقت فوق بحر البلطيق أمس الاثنين، في استعراض قوة للقدرات الجوية للحلف بالجبهة الشرقية، بعيدا عن محط الأنظار في الشرق الأوسط.

وجرى نشر مقاتلات رافال الفرنسية من قاعدة جوية في ليتوانيا، حيث تتمركز في أطار مهمة مراقبة جوية لحلف الناتو تمتد لعقود.

وانضمت هذه المقاتلات المزودة بصواريخ جو-جو إلى طائرات من السويد وفنلندا وبولندا والدنمارك ورومانيا.

وأقلعت جميعها لمراقبة الطائرات الروسية، وفقا لما ذكرته الوحدة الفرنسية.

وشملت المهمة الروسية قاذفتين فرط صوتيتين من طراز "تو- 22 إم 3"، إضافة إلى نحو 10 مقاتلات، من طراز سو- 30 و سو - 35 تولت بالتناوب مرافقة القاذفات الاستراتيجية الأكبر حجما، بحسب البيان.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن رحلة القاذفات بعيدة المدى كانت مقررة مسبقا وجرت في المجال الجوي الواقع فوق المياه الدولية لبحر البلطيق.

وأضافت الوزارة، عبر تطبيق تيلجرام أمس الاثنين، أن الرحلة استغرقت أكثر من أربع ساعات.

وجاء في بيان الوزارة: "في مراحل معينة من الطريق، رافقت القاذفات بعيدة المدى مقاتلات تابعة لدول أجنبية".

وقالت الوزارة: "تقوم أطقم الطيران بعيد المدى بانتظام بتنفيذ رحلات فوق المياه الدولية في القطب الشمالي وشمال المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ وكذلك فوق بحر البلطيق والبحر الأسود. ويتم تنفيذ جميع رحلات طائرات قوات الفضاء الجوي الروسية في التزام صارم بالقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي".

ولم ترد الوزارة، على الفور على طلب للحصول على تعليق اليوم الثلاثاء.