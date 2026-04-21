باكستان تحث أمريكا وإيران على تمديد وقف النار

حث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، اليوم الثلاثاء، الولايات المتحدة الأمريكية وإيران على تمديد وقف النار.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية الباكستانية، جاء ذلك خلال استقبال محمد إسحاق دار، للقائمة بأعمال السفارة الأمريكية لدى إسلام آباد ناتالي بيكر، اليوم.

وأكد الوزير الباكستاني تركيز بلاده الدائم على الحوار والدبلوماسية، باعتبارهما السبيل الأمثل لمواجهة التحديات، وتحقيق سلام واستقرار إقليميين دائمين.

وشدد على ضرورة التواصل بين الولايات المتحدة وإيران، وحثّ الجانبين على النظر في تمديد وقف إطلاق النار، وإعطاء الحوار والدبلوماسية فرصة.

من جهتها، أعربت القائمة بالأعمال الأمريكية، عن تقدير الولايات المتحدة للدور البنّاء والإيجابي الذي تضطلع به باكستان في تعزيز السلام الإقليمي وتيسير الحوار.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة في موقع تفاوضي قوي مع إيران، مضيفًا أنها ستتوصل في نهاية المطاف إلى «صفقة رائعة».

وأضاف في مقابلة مع قناة «CNBC»، أنه لا يرغب في تمديد وقف إطلاق النار الحالي، محذرًا من أن «الوقت ليس في صالح الجميع»، في إشارة إلى ضيق المهلة المتاحة للتوصل إلى اتفاق.

وفي سياق متصل، اعتبر ترامب أن الحصار المفروض على إيران كان «ناجحًا»، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الولايات المتحدة «مستعدة للتدخل عسكريًا» إذا لزم الأمر.

وذكر أن الولايات المتحدة «استهدفت البحرية والقوة الجوية الإيرانية، إضافة إلى قياداتها»، مضيفًا أن «استهداف القيادات يعقّد الأمور من جهة، لكنه يجعل التعامل مع الطرف الآخر أكثر عقلانية».

وأشار ترامب إلى أن ما يجري يُعدّ «تغييرًا في النظام، سواء تم تسميته بذلك أم لا»، موضحًا أنه لم يعلن سابقًا عن هذا الهدف بشكل مباشر، لكنه قال إنه تحقق «بشكل غير مباشر».

وقال الرئيس الأمريكي إنه إذا انسحبت بلاده من إيران في الوقت الحالي، فإن عملية إعادة الإعمار قد تستغرق نحو 20 عامًا.