بلجيكا تدعو لتعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل

قال وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو، إن تصرفات إسرائيل في لبنان "غير مقبولة أبدا"، مطالبا بتعليق بعض بنود اتفاقية شراكتها مع الاتحاد الأوروبي.

وأوضح بريفو في تصريح صحفي على هامش اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، أن الهجمات الإسرائيلية على لبنان ردا على حزب الله "عشوائية وغير متناسبة".

وأضاف: "تصرفات إسرائيل غير مقبول ⁠أبدا، وبالطبع يجب علينا التنديد بشدة بمبادرة جماعة حزب الله بشن الهجمات على إسرائيل، تضامنا مع إيران".

وفيما يتعلق باتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، ذكر بريفو أن بلجيكا تطالب بتعليق بعض البنود فيها.

وذكر أن تعليق الاتفاقية بالكامل غير ممكن حاليا، ولذلك ينبغي بتعليقها جزئيا على الأقل.

وتعد اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، الإطار القانوني الأساسي للعلاقات بين الجانبين، ووقّعت في بروكسل بتاريخ 20 نوفمبر 1995 ودخلت حيز التنفيذ في 1 يونيو 2000.

وتهدف الاتفاقية إلى إنشاء منطقة تجارة حرة تدريجية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، مع تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والتكنولوجي والعلمي، وتوفير إطار منتظم للحوار السياسي.

وتنص المادة الثانية من الاتفاقية على أن العلاقات بين الطرفين تقوم على احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية، التي تعتبر عنصرا أساسيا في الاتفاقية.