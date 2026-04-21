الرئيس الألماني: الصحافة المحلية جزء من طقوسي الصباحية وضرورة للديمقراطية

أكد الرئيس الألماني فرانك - فالتر شتاينماير على ارتباطه الشخصي الوثيق بالصحف المحلية، قائلا في حوار مع صحفيين محليين اليوم الثلاثاء:"لقد اعتدت على مدار سنوات وعقود، أن أذهب بكل تلقائية إلى صندوق البريد صباحا قبل الإفطار لإحضار صحيفتي المحلية لأضعها على المائدة".

وأضاف الرئيس الألماني، أن الصحيفة بالنسبة له كانت "دائماً أكثر من مجرد طقس، بل كانت جزءاً من استقبال يوم جديد".

وفي الوقت ذاته، أشار شتاينماير، إلى الوضع الصعب الذي تواجهه العديد من الصحف المحلية؛ مشيرا إلى تراجع عدد الإصدارات الكلاسيكية في العقود الماضية.

وقال: "حتى قبل أن تتعرض وسائل الإعلام المطبوعة الكبرى العابرة للحدود لضغوط اقتصادية، كانت الصحف المحلية في العديد من المناطق والأقاليم في بلادنا هي المتضررة".

وأوضح الرئيس الألماني أن تراجع الإعلانات أدى على مر السنين -وربما لا يزال- إلى "تراجع عدد الصحف"، واستطرد أن الصحف المحلية المتبقية تخوض "معركة بقاء حقيقية وشجاعة"؛ وذلك "في خدمة الديمقراطية، وبالتالي في خدمتنا جميعاً".

والتقى شتاينماير بالصحفيين والصحفيات المحليين بمناسبة "يوم الصحافة المحلية".

يُذْكَر أن القطاع الصحفي يقيم هذه المبادرة التي تسعى من خلالها المؤسسات والمنظمات الإعلامية إلى لفت الانتباه لأهمية التغطية الصحفية المحلية، في الخامس من مايو، حيث تُنظم فعاليات متنوعة تزامناً مع هذا التاريخ.