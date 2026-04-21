ترامب يتوقع أن تبرم أمريكا صفقة رائعة مع إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة في موقع تفاوضي قوي مع إيران، مضيفًا أنها ستتوصل في نهاية المطاف إلى «صفقة رائعة».

وأضاف في مقابلة مع قناة «CNBC»، أنه لا يرغب في تمديد وقف إطلاق النار الحالي، محذرًا من أن «الوقت ليس في صالح الجميع»، في إشارة إلى ضيق المهلة المتاحة للتوصل إلى اتفاق.

وفي سياق متصل، اعتبر ترامب أن الحصار المفروض على إيران كان «ناجحًا»، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الولايات المتحدة «مستعدة للتدخل عسكريًا» إذا لزم الأمر.

وذكر أن الولايات المتحدة «استهدفت البحرية والقوة الجوية الإيرانية، إضافة إلى قياداتها»، مضيفًا أن «استهداف القيادات يعقّد الأمور من جهة، لكنه يجعل التعامل مع الطرف الآخر أكثر عقلانية».

وأشار ترامب إلى أن ما يجري يُعدّ «تغييرًا في النظام، سواء تم تسميته بذلك أم لا»، موضحًا أنه لم يعلن سابقًا عن هذا الهدف بشكل مباشر، لكنه قال إنه تحقق «بشكل غير مباشر».

وقال الرئيس الأمريكي إنه إذا انسحبت بلاده من إيران في الوقت الحالي، فإن عملية إعادة الإعمار قد تستغرق نحو 20 عامًا.

وفي سياق متصل، صرح ترامب أنه فوجئ بمرونة سوق الأسهم وسط الصراع الإيراني.



وأفاد بأن شركة الذكاء الاصطناعي «أنثروبيك» تشهد تطورًا ملحوظًا، مشيرًا إلى أن التوصل إلى اتفاق لاستخدام تقنياتها لصالح وزارة الدفاع الأمريكية «أمر ممكن».