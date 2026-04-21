قضت غرفة المشورة بمحكمة جنح مستأنف طور سيناء، اليوم الثلاثاء، بإخلاء سبيل 3 متهمين في القضية رقم 244 جنح طور سيناء لسنة 2026، والمعروفة إعلاميًا بواقعة سرقة الزيت الخام من خطوط البترول بمدينة أبو رديس، وذلك بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه لكل متهم، على ذمة القضية.

وشمل قرار إخلاء السبيل كلًا من: عادل عبد المنصف، وصابر حجاب، وعمرو عبدالفتاح.

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد صبح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد العربي، ومصطفى فهمي، وإسلام عبداللطيف، وسكرتارية عبد أبو عقيلة.

وقال محمد موسى، محامي عدد من المتهمين، إن المحكمة قررت إخلاء سبيل المتهمين الثلاثة بكفالة مالية، مؤكدًا أنه جارٍ اتخاذ إجراءات الاستئناف على قرار حبس باقي المتهمين، وعددهم 4 أشخاص، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى 26 فبراير الماضي، حين تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة جنوب سيناء بلاغًا من مسؤول بإحدى شركات البترول، يفيد باكتشاف ثقب بخط لنقل البترول، وتركيب وصلة غير شرعية لسرقة الزيت الخام.

وبتكثيف التحريات، تم التوصل إلى تشكيل عصابي مكوّن من 8 أشخاص، من بينهم خفير بالموقع استغل طبيعة عمله وسهّل تنفيذ الجريمة، عبر تركيب محبس خفي على خط البترول.

ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 7 متهمين، فيما لا يزال متهم واحد هاربًا، وكشفت التحقيقات أن المتهمين أعدوا خطة محكمة لسرقة الزيت الخام، مستخدمين سيارة نقل «فنطاس» لنقل الكميات المستولى عليها.

كما تبين أنهم كانوا ينقلون الزيت إلى مستودع مواد بترولية بمدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، تمهيدًا لبيعه في السوق السوداء، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود أجهزة الأمن لحماية مقدرات الدولة، والتصدي لجرائم التعدي على خطوط البترول، فيما تتواصل التحقيقات لكشف باقي المتورطين وضبط المتهم الهارب، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق جميع المتهمين.

وفي السياق ذاته، كانت جهات التحقيق بمدينة رأس سدر قد قررت تجديد حبس باقي المتهمين لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاستكمال الاستدلالات وكشف ملابسات الواقعة.