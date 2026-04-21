محافظ أسوان يحيل واقعة وفاة شاب لسقوطه في حفرة خاصة بقطاع الصرف الصحي للنيابة العامة

قرر المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، بإحالة واقعة وفاة شاب في حادث على طريق كوم أمبو - إقليت أمام قرية سبيل مكي بمجلس قروي الكفور، للنيابة العامة؛ للوقوف على أسباب الحادث.

جاء وذلك فور علم المحافظ بالواقعة، والتي تمثلت في انقلاب مركبة التروسيكل بشاب في العقد الثاني من عمره يُدعى "بدر أسامة علي عبدالرحيم الحداد"، أثناء سيره على الطريق، وتعرضه للسقوط في حفرة خاصة بقطاع الصرف الصحي ضمن مشروعات "حياة كريمة"، ما أدى إلى وفاته في الحال، وتعرض شاب آخر للإصابة كان برفقته.

وقدم محافظ أسوان خالص تعازيه لأسرة الشاب بدر وأهالي القرية.

وشدد المحافظ على أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات المشددة تجاه الشركة أو المقاول المنفذ للمشروع؛ وذلك لتقاعسه عن تطبيق إجراءات الصحة والسلامة المهنية، وعدم وضع الإرشادات وعلامات التحذير المطلوب توفيرها في مثل هذه المشروعات، وخاصة الواقعة على الطرق وأماكن عبور وتردد المواطنين والمركبات.