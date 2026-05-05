عبد الرحمن حسين يتوَّج بالميدالية الذهبية في بطولة العالم لرفع الأثقال للناشئين

واصل منتخب مصر لرفع الأثقال للشباب تألقه في بطولة العالم المقامة حاليًا بمدينة الإسماعيلية، بعدما نجح في إضافة أربع ميداليات جديدة إلى رصيده خلال منافسات وزن 79 كجم، ليؤكد تفوقه اللافت وسيطرته على المشهد في الفئات السنية.

وخطف البطل المصري عبد الرحمن حسين الأضواء بأداء مميز، حيث توج بثلاث ميداليات ذهبية في منافسات الخطف والكلين والمجموع، مقدّمًا عرضًا قويًا عكس جاهزيته العالية وقدراته الفنية والبدنية، ليحسم المنافسات لصالحه بفارق واضح عن أقرب منافسيه.

وسيطر عبد الرحمن على مجريات المنافسات منذ محاولاته الأولى، بعدما فرض إيقاعه بثقة وثبات، قبل أن ينجح في حسم المراكز الأولى بثلاث ذهبيات مستحقة، ليؤكد مكانته كأحد أبرز المواهب الصاعدة في رفع الأثقال على المستوى الدولي.

ويعكس هذا الإنجاز استمرار تطور منتخب مصر لرفع الأثقال في الفئات العمرية المختلفة، في ظل ظهور جيل جديد من الأبطال القادرين على المنافسة بقوة في البطولات العالمية، بما يعزز فرص اللعبة في استعادة مكانتها على الساحة الدولية خلال السنوات المقبلة، ويمهّد الطريق نحو تحقيق المزيد من الإنجازات الأولمبية.