المؤبد لفني تكييف وسائق لاتهامهما بالاتجار في الهيروين بعين شمس

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة فني تكييف وسائق بالسجن المؤبد، لاتهامهما بالاتجار في مخدر "الهيروين" وحيازة سلاح أبيض بعين شمس.

ووجهت النيابة للمتهمين "مصطفى ف"، فني تكييف، و"محمود ع"، سائق، أنهما حازا وأحرزا بقصد الاتجار جوهر الهيروين المخدر، في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، كما أحرز المتهم الأول سلاح أبيض "كتر" دون مسوغ قانوني أو ضرورة مهنية.

وتضمن التحقيقات شهادة مجري التحريات، أنه بناءًا على معلومات وردت إليه انتقل إلى مكان تواجد المتهمين، وأجرى عملية شراء وهمية، وعقب التأكد من طبيعة المادة المخدرة، أمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة.

وأضاف أنه بتفتيش المتهم الأول عثر بحوزته على المواد المخدرة وسلاح أبيض ومبلغ مالي وهاتف محمول، كما عثر بحوزة المتهم الثاني على مبلغ مالي وهاتف محمول.

وتالع أن المتهمين اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، وأن المبالغ المالية من متحصلات البيع، والسلاح الأبيض للدفاع عن نشاطهما غير المشروع، والسيارة لتسهيل التنقل وترويج المواد المخدرة.

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات، التي بلغ وزنها 418.03 جرامًا، هي مادة "الهيروين" المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.