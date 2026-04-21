نقيب الأشراف: نعد حاليا لمشروع مسيرة آل بيت النبي لتتواكب مع مسيرة العائلة المقدسة إلى مصر

قال محمود الشريف، نقيب الأشراف، إن الرعاية التي يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسي لمساجد آل البيت تمثل نقلة نوعية هامة، مشيرا إلى أنها شملت تطوير المناطق المحيطة بها تطويرا حضاريا ولم تقتصر على المساجد فحسب.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج «حضرة المواطن» المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، أن التطوير من شأنه أن يفتح السياحة الدينية في مصر، لافتا إلى سعادة الشعب المصري بهذه الخطوات والجهود المبذولة في عمليات التطوير.

ورحب بمشاركة ودعم رئيس طائفة البهرة في تطوير مساجد آل البيت من السيدة نفيسة، والسيدة زينب، وسيدنا الحسين مؤكدا أن «مساجد آل البيت وكل المناطق المحيطة بها ستتحول إلى مزار سياحي عالمي»، سيساهم في زيادة موارد الدولة من القطاع السياحي.

وأوضح أن الدولة المصرية تشهد إنجازات في كافة مناحي الحياة وفي كل ربوع الوطن، لافتا إلى أن هذا الفكر التطويري سيعود على مصر بخير كثير خلال الفترة المقبلة.

وكشف عن التجهيز لمشروع «مسيرة آل بيت الحبيب المصطفى إلى مصر»، قائلا: «أُبشر بأننا في نقابة السادة الأشراف مع الدولة المصرية والمؤسسة الدينية، سواء مع وزارة الأوقاف أو الأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو المشيخة العامة للطرق الصوفية، نعد حاليا لإعداد مسيرة آل بيت الحبيب المصطفى عليه السلام إلى مصر، لتتواكب أيضا مع مسيرة العائلة المقدسة إلى مصر».

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الإثنين، السلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة، وبحضور السيد مفضل محمد حسن، مُمثل سلطان طائفة البهرة بالقاهرة.

وصرح المُتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بالسلطان مُفضل سيف الدين في مصر، مُشيدًا بالمسيرة الطويلة من العلاقات التي تجمع مصر بطائفة البهرة، مثمنًا الدور الذي يقوم به السلطان وطائفة البهرة في ترميم مساجد وأضرحة آل البيت، والمساجد الأثرية بالقاهرة، علاوة على ما تقوم به الطائفة من مشروعات تنموية وخيرية في مصر.

وأشار السفير محمد الشناوي، إلى أن السلطان مفضل أعرب من جانبه عن امتنانه البالغ للرئيس على حفاوة الاستقبال التي يحظى بها دائمًا من جانب سيادته خلال زياراته إلى مصر، مؤكدًا اهتمامه بزيادة أعداد السياح من طائفة البهرة الذين يقومون بزيارة البلاد بغرض السياحة الثقافية والترفيهية والدينية.