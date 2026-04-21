عمرو أديب يدعو للتوسع في الطاقة الشمسية: فاتورة الكهرباء ثقيلة

دعا الإعلامي عمرو أديب، إلى التوسع في استخدام الطاقة الشمسية، قائلًا: «فاتورة الكهرباء ثقيلة».

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الاثنين، أنه لا يجد سببا أو مبررا لتأخر مصر في التوسع في استخدام الطاقة الشمسية في العديد من المنشآت.

وشدد على ضرورة تمكين المواطنين من هذا الأمر مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل هذه الإجراءات، معبرًا عن ثقته في قدرة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، الذي وصفه بأنه شخصية هندسية فاخرة، ويمكنه أن يقدم الكثير في هذا الملف.

وشدد على أن الدولة لديها إمكانيات وشركات وقدرات كبيرة من أجل التوسع في استخدام الطاقة الشمسية.

وجاء حديث عمرو أديب وهو يعلق مشروع مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر للطاقة الشمسية.

وقال المستشفى إن هذا المشروع يمثل خطوة مهمة ضمن توجهه لتعزيز مفاهيم الاستدامة، بما يدعم قدرتها على الاستمرار في تقديم خدمات علاج الأورام بالمجان، وتحقيق نموذج يُحتذى به عالميًا في الجمع بين الرعاية الصحية والحفاظ على البيئة.