تقدم لكم «الشروق» نشرة الخامسة مساءً، التي تتناول أهم وآخر أخبار الاقتصاد ومجتمع المال والأعمال التي حدثت على مدار اليوم.

وترصد نشرة الشروق الاقتصادية أهم أخبار اليوم الأثنين 20 إبريل 2026 والتي جاء في مقدمتها:

الدولار يعاود الارتفاع أعلى مستوى الـ52 جنيها مجددا

عاودت أسعار صرف الدولار الارتفاع أمام الجنيه في البنوك المحلية أعلى مستوى الـ52 جنيها مجددًا، فى نهاية تعاملات اليوم الأثنين بقمية تتراوح بين 23 و42 قرشا، وذلك بعد تراجعها فى نهاية تعاملات أمس الأحد -أولي تعاملات الأسبوع الجاري- بقيمة تترواح بين 7 و16 قرشا، وارتفع فى البنك الأهلى المصرى، ليسجل 51.93 جنيه للشراء، و52.03 جنيه للبيع، مقابل 51.69 جنيه للشراء، و51.79 جنيه للبيع في نهاية تعاملات أمس.

انخفاض المعروض من الأجهزة الكهربائية بالأسواق

أدى تضارب مواعيد سير شاحنات نقل البضائع (النقل الثقيل) على الطرق والمحاور الرئيسية، مع المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحلات التجارية إلى انخفاض المعروض من الأجهزة الكهربائية بنسبة 15% خلال شهر أبريل الجاري، وفق رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرف التجارية جورج زكريا.

الشراء الموحد تعلن صرف مستحقات تجار المستلزمات الطبية «فورا»

وافقت هيئة الشراء الموحد على صرف مستحقات موردي المستلزمات الطبية بشكل فوري، عند استلام الشحنات الجديدة، وذلك خلال شهري مايو ويونيو المقبلين، بعدما كانت تستغرق بين 90 إلى 120 يومًا لسدادها، بحسب محمد إسماعيل، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية، في تصريحات لـ"الشروق".

12 مليار دولار حجم الاستثمارات الصينية في مصر بنهاية 2025

وصل عدد الشركات الصينية المستثمرة في مصر إلى 3100 شركة بنهاية فيراير من العام الجاري، بحسب أحمد منير، رئيس لجنة تنمية العلاقات المصرية الصينية بالجمعية المصرية لرجال الأعمال، الذي أوضح أن حجم الأموال المستثمرة من الشركات الصينية في مصر حتى نهاية عام 2025 وصل إلى 12 مليار دولار.

استلام 5.7 مليون طن قصب من المزارعين

أعلن علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إنه تم استلام 5 ملايين و726 ألف طن قصب من المزارعين منذ بدء موسم حصاد 2025/2026 وحتى صباح اليوم الإثنين، وتم إنتاج 608 آلاف طن من السكر الأبيض من الكميات المستلمة بمصانع الصناعات التكاملية، في إطار الخطة الإنتاجية المعتمدة للموسم الحالي.

وزير التخطيط يبحث تعزيز التعاون مع البنك الإفريقي للتنمية

عقد أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعا مع أوليفر بوجنون، الرئيس التنفيذي لمرفق الدعم القانوني (ALSF) التابع للبنك الإفريقي للتنمية؛ لبحث سُبل تعزيز التعاون المؤسسي ومجالات التنمية الاقتصادية في ضوء الشراكة الاستراتيجية مع البنك، والتوسع في نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير أدوات تمويل مبتكرة لتقليل الضغط على الموازنة العامة، وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والبنية الأساسية.

استراتيجية تكاملية للارتقاء بالخدمات الطبية للسائحين

عقد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، وخالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان اجتماعاً تنسيقاً مشتركاً، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون والتكامل بين الوزارتين لتطوير الخدمات الطبية المُقدمة للسائحين بالوجهات السياحية المختلفة، بهدف تقديم تجربة سياحية متكاملة وآمنة تُعزز من جاذبية مصر كمقصد سياحي عالمي متميز، مؤكدين على التزام الدولة بتقديم رعاية صحية فائقة الجودة وآمنة لكل ضيوفها، بما يعكس حرصها على توفير تجربة سياحية مُطمئنة ومُريحة تلبي أعلى المعايير العالمية.

مذكرة تفاهم لإنشاء مصنع أغشية تحلية مياه البحر

وقعت وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مذكرة تفاهم مع شركتي سيتيك للإنشاءات الصينية والدولية للخدمات البترولية والصناعية (آنكوم)؛ لتطوير وإنشاء وإدارة مصنع لإنتاج أغشية التحلية بتقنية التناضح العكسي، المستخدمة في محطات تحلية مياه البحر.

تشغيل مونوريل العاصمة مع احتفالات أعياد سيناء

أكد مصدر مسئول بوزارة النقل، وجود اتجاه لبدء التشغيل التجريبي لمشروع مونوريل شرق النيل بالركاب خلال الأيام القليلة المقبلة، تزامنا مع احتفالات أعياد سيناء، عقب الانتهاء من كل الاختبارات النهائية والتأكد من الجاهزية الكاملة للمشروع لاستقبال المواطنين، مرجحا إمكانية إتاحة استقلال المونوريل مجانا لعدة أيام في بداية التشغيل، تشجيعا للمواطنين على استخدام الوسيلة الجديدة.

إنتاج زهور الزينة مصدر حيوي للعملة الصعبة

شدد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة تعمل على تذليل كافة العقبات أمام المنتجين والمصدرين بهدف التطوير المستمر، وتعزيز القيمة المضافة لزهور الزينة ونباتات الظل المصرية في الأسواق الخارجية، موضحا أن التوسع في إنتاج الزهور ونباتات الزينة، يعد مصدراً حيوياً للعملة الصعبة ودعماً قوياً للاقتصاد الوطني.

البورصة تهبط بأكثر من 1%

عاودت البورصة المصرية الهبوط، بختام تعاملات اليوم، بعد نحو 6 جلسات من الارتفاع، وذلك بسبب انحسار آمال إنهاء الحرب على إيران، واتجاه المتعاملين إلى جني الأرباح وإعادة مراكزهم الشرائية، ليخسر المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» نحو 560 نقطة، ويصل إلى 51826.09 نقطة، بنسبة انخفاض بلغت 1.04%، وفق محللي أسواق مال تحدثا مع «الشروق».

الذهب يرتفع 25 جنيها وعيار 21 يسجل 7025 جنيها

ارتفعت أسعار الذهب في أسواق الصاغة المحلية خلال تعاملات اليوم، بقيمة 25 جنيها، ليصل سعر الجرام عيار 21 -الأكثر مبيعًا في مصر- إلى 7025 جنيها، مقابل 7000 جنيه في بداية تعاملات اليوم، وزاد سعر الجرام عيار 18 ليسجل 6021 جنيها، وسجل سعر الجرام عيار 24 نحو 8028 جنيها، كما صعد سعر الجنيه الذهب بقيمة 200 جنيه ليصل إلى 56200 جنيه.

النفط يصعد 6% بعد سيطرة أمريكا على سفينة إيرانية

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 6% خلال تعاملات اليوم، معوضة جزءًا من الخسائر التي تعرضت لها الأسبوع الماضي، مع استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وسيطرة الولايات المتحدة على سفينة نفط إيرانية، فيما توقعت شركة كبلر أن يحقق سعر البرميل 120 دولارا، حتى إذا انتهت الحرب "الأن".

