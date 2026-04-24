أمريكا توافق على أول عقد غواصات رئيسي ضمن تحالف أوكوس

وافقت الولايات المتحدة على أول عقد غواصات رئيسي بموجب اتفاقية "أوكوس" الأمنية.

وأعلنت الحكومة الأمريكية يوم الخميس عن الصفقة البالغ قيمتها 196 مليون دولار، والتي منحت لشركة "إلكتريك بوت" الأمريكية، وفقا لوكالة بي إيه ميديا البريطانية.

وبموجب الاتفاقية الأمنية الموقعة عام 2021، ستستحوذ أستراليا على غواصات تعمل بالطاقة النووية بدعم من المملكة المتحدة والولايات المتحدة، إلى جانب التعاون في مجال التكنولوجيا العسكرية.

وستقوم أستراليا بتمويل العقد الذي يغطي "الهندسة الداعمة، والأنشطة التقنية، ووكيل التصميم، وأنشطة نقل التصميم" من الولايات المتحدة.

ويأتي العقد الجديد وسط ضغوط سياسية في المملكة المتحدة بشأن عناصر من شراكة "أوكوس".

وفي مارس الماضي، قالت الوزيرة الأولى في ويلز عن حزب العمال، إيلونيد مورجان، إن الولايات المتحدة "ليست الشريك الذي كانت عليه من قبل"، وحثت حكومة المملكة المتحدة على وقف المشاركة في مشروع آخر مرتبط بـ "أوكوس".