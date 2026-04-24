جويانا: ناقلة نفط احتجزتها أمريكا كانت ترفع علم جويانا بشكل احتيالي

قالت دولة جويانا، الواقعة في أمريكا الجنوبية، يوم الخميس إن الناقلة التي احتجزتها الولايات المتحدة في آسيا بزعم نقلها نفطا خاما إيرانيا خاضعا للعقوبات كانت "ترفع علم جويانا بشكل احتيالي".

وأدلت إدارة الشؤون البحرية في جويانا بهذا الإعلان في بيان للصحفيين.

وأشارت إلى أن السفينة كانت تسمى سابقا "فونيكس"، وهو ما ذكرته وزارة الخزانة الأمريكية عندما فرضت عقوبات على السفينة في وقت سابق.

وجاء في بيانها أن "هذه السفينة غير مسجلة في جويانا؛ وبالتالي فإن التسجيل مزور واحتيالي".

وأضاف البيان "بينما تغير اسم السفينة إلا أن رقم المنظمة البحرية الدولية يظل مسجلا في القاعدة الدولية باسم فونيكس، ولا يوجد سجل لهذه السفينة أو لهذا الاسم في سجل جويانا".