عاودت البورصة المصرية تحقيق الخسائر بعد أكثر من أسبوع من المكاسب اليوم الإثنين، على وقع تطورات الحرب في إيران، إذ عادت الاوضاع الى التوتر مجددا اليوم، مع سيطرة أمريكا على سفينة نفط ايرانية في مضيق هرمز، ووعد طهران بالرد.

وهبط المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 1.07%، ووصل إلى مستوى 51813.43 نقطة.

وكانت خسائر المؤشر الرئيسي الصباحية أكبر من هذه النسبة.

وواصلت البورصة المصرية حصد مكاسب الهدنة بين ايران وامريكا، والتي تنتهي خلال ٣ ايام من الان، أمس. وارتفعت أمس الأحد بنسبة تقارب ال 2%، تقترب من مستوى 52500 نقطة.

وارتفع المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 1.82%، ووصل إلى مستوى 52372.64 نقطة.

وكانت إيران وامريكا اتفقتا على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين مساء الثلاثاء قبل الماضي، ما انعكس إيجابا على البورصات في العالم ومعها مصر.

كما أعلن دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة، أمس استئناف المفاوضات مع طهران.

وكانت البورصة المصرية قد حققت مكاسب اقتربت من 5% خلال الاسبوع الماضي، ووصلت إلى مستوى 51437.78 نقطة.

وكانت مكاسب المؤشر الرئيسي منذ بداية العام الجاري امس عند 25.2%، نزلت إلى 23.87% اليوم.